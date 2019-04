Une patrouille mixte de la deuxième brigade de lutte contre le crime de la garde nationale de Ben Arous et de l’unité de recherches et d’investigations de la garde nationale d’El Jem a dévoilé un réseau de trafic de pièces archéologiques en arrêtant quatre individus impliqués âgés entre 32 et 67 ans.

Le porte-parole officiel de la garde nationale, Houssem Eddine Jebabli, a fait savoir que la patrouille a saisi un livre historique de valeur inestimable. Et après consultation du ministère public, il a été décidé de placer en garde à vue toutes les personnes impliquées dans cette opération de trafic archéologique.

Selon le rapport de l’Institut national du patrimoine (INP) dont l’agence TAP a eu une copie, le livre en question est une pièce authentique qui remonte à l’époque contemporaine (20ème siècle). Il s’agit d’un parchemin (peau de chèvre) de 18 pages écrit en langue arabe. A l’exception d’une page écrite avec de l’or potable, les autres feuilles sont rédigées avec de l’encre noir.

Certaines pages du livre comportent des symboles liés au judaïsme comme “l’étoile de David” et “La Menorah”. Une partie du livre réunit, selon le rapport de l’INP, des chants et des enseignements inspirés de la Torah et qui sont lus dans la plupart du temps le jour de shabbat (principe fondamental du judaïsme: jour de repos assigné au septième jour de la semaine juive, le samedi, qui commence dès la tombée de la nuit du vendredi soir).