Sa femme Mina KAMMOUN,

son fils Slim BEN AYED et son épouse Nihed ABDI,

Sa fille Malika BEN AYED,

ses petits-fils Hedi et Aziz KETARI, ses petites-filles Sarah, Maya et Jade BEN AYED, docteur Fairouz KALLEL et son époux docteur Chedli JAZIRI,

ses frères et sœurs,

les familles parentes et alliées, ses amis ont la douleur d’annoncer le décès de leur cher et regretté Abdelwaheb BEN AYED survenu le jeudi 04 avril 2019.

La levée du corps aura lieu le vendredi 05 avril 2019 à midi, de son domicile sis aux Berges du Lac -Résidence Trianon-.

La présentation des condoléances aura lieu à partir de 13h45 à la mosquée de Malek IBN ANAS Carthage.

Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde Son Infinie Miséricorde et l’accueille dans son éternel Paradis.