L’indice boursier Tunindex poursuit son ascension en enregistrant une hausse de 0,77 % à 6 940,39 points, drainant un volume d’affaires de 3,473 millions de dinars(MD) “, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP). La balance des variations a été tirée vers le bas affichant 22 affermissements contre 27 valeurs en repli.

Le titre ATTIJARI BANK s’est adjugé 4,47 % à 35,51 dinars(D), pour la mobilisation des capitaux de l’ordre de 0,524 MD, soit le plus fort volume de la séance.

A la hausse, SOPAT s’est accordé 5,64% à 2,06 D, suivi par SOTETEL et ATB qui ont affiché respectivement un gain de 4,51% et 4,01 % en s’échangeant à 7,40 D et 3,37 D.

Le titre SERVICOM a chuté de 5,81 % à 0,81D, idem pour AETCH et ENNAKL qui ont perdu respectivement 2,85 % et 2,84 % à 0,34 D et 11,60 D

Le titre ELECTROSTAR a clôturé la séance en régression de 2,56 % à 1,14 D, tout comme le titre STB qui s’est monnayé à 3,65 D, soit un décroissement de 2,40 %.