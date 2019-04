Des députés ont estimé, mercredi, lors d’une séance plénière consacrée à l’examen du projet de loi relatif à l’amendement et au parachèvement de la loi n°85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, que cette loi n’apportera pas de solution radicale à la crise des caisses sociales.

Ils ont souligné la nécessité de prendre d’autres mesures pour résoudre cette crise, suggérant de rechercher d’autres sources de financement, de réviser les textes législatifs organisant ces caisses, de lutter contre la corruption et de recourir à la bonne gouvernance dans la gestion des caisses sociales.

L’augmentation de l’âge de départ à la retraite contribuera, selon la députée Asma Abou Hana, à accentuer le problème du chômage, notamment des diplômés du supérieur.

Habib Khidhr a estimé que l’avenir du pays est tributaire de la résolution du problème des caisses sociales.