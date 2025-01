Recevant, mercredi au Palais de Carthage, le chef du gouvernement Kamel Maddouri, le président de la République Kais Saïed a donné ses instructions en vue de trouver les moyens nécessaires pour financer les caisses sociales.

Il a en outre appelé à la réouverture des recrutements dans nombre de services publics de l’Etat.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion a permis aussi de discuter des grands projets dont le chef de l’Etat a donné les instructions en vue de hâter la réalisation dans les plus brefs délais, notamment, ceux liés au secteur des transports et de la santé ainsi que les travaux de reconstruction de nombre d’installations sportives, tel que le stade olympique d’El Menzah.

Lors de cette réunion, le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour vilipender les recrutements injustifiés et fictifs qui ont largement éreinté les équilibres financiers de l’Etat, regrettant de voir plusieurs services publics vitaux en mal de ressources humaines et dans l’incapacité de servir les citoyens.

Le président Saïed a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de redoubler d’efforts dans les différents secteurs, notamment dans le domaine social afin de « lever irréversiblement l’injustice » subie aux victimes des décennies d’exclusion et d’appauvrissement.

Dans ce contexte, il a tenu à souligner que les approches et les visions adoptées doivent s’inscrire dans une perspective globale, tout comme elles doivent procéder d’un nouvel esprit et privilégier de nouveaux concepts et perceptions.

Il a, en outre, pressé les institutions de l’Etat à œuvrer dans le cadre d’un esprit de cohérence et d’harmonie, rappelant le devoir qui incombe à chaque responsable en poste d’œuvrer inlassablement à aplanir les difficultés, à proposer des solutions et à œuvrer à les concrétiser dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, le président de la République a saisi l’occasion pour souligner que la politique intérieure et extérieure de l’Etat est gérée par les institutions y relevant, lesquelles, a-t-il ajouté, émanent de la volonté du peuple tunisien, détenteur exclusif de la souveraineté.

Et le président Saïed de conclure que le peuple Tunisien a librement choisi d’amorcer un nouvel épisode de son histoire et a décidé à ce titre d’aller de l’avant et nullement de revenir en arrière.