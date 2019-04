Un village d’artisans sera créé à Sfax et un autre, touristique à Chaffar, a annoncé mercredi, René Trabelsi, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, lors d’une visite de travail effectuée dans le gouvernorat de Sfax, laquelle va poursuivre jusqu’à demain jeudi.

Le ministre a également, fait savoir, dans une déclaration aux médias, que les objectifs sont la transformation d’El Mahres en une municipalité touristique, et de Sfax en une destination pour le tourisme de santé et d’affaires.

A ce propos, il a souligné l’importance d’attirer les touristes chinois vers la ville de Sfax et les touristes anglais vers l’île de Kerkennah. Trabelsi a visité à cette occasion, l’ancienne Médina de Sfax (Souk Rbaa et Souk EDhab) et le musée Dar Jallouli.

Le ministre va procéder mercredi après-midi, au siège du gouvernorat de Sfax, à la signature d’un accord de coopération entre l’office national de l’artisanat et le centre de biotechnologie de Sfax.