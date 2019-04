La Banque de l’Habitat tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le 30 avril 2018 à 10h à l’hôtel du Lac, MOVENPICK, sis Rue du Lac Huron les berges du Lac 1053 Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du conseil d’administration sur l’exercice 2018.

2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice 2018,

3- Approbation du rapport du conseil d’administration, des états financiers individuels et

consolidés de l’exercice 2018,

4- Affectation du résultat,

5- Quitus aux administrateurs,

6- Renouvellement du mandat d’un administrateur,

7- Désignation d’un administrateur indépendant,

8- Désignation de commissaires aux comptes pour la période 2019-2020 et 2021,

9- Fixation du montant des jetons de présence, de la rémunération des présidences et des membres des comités.

Les titulaires d’au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l’Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité, à la condition d’être inscrits sur les registres sociaux cinq jours au moins avant l’assemblée ou s’y faire représenter par un autre actionnaire.