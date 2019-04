Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a conféré avec l’émir de l’Etat du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Assabah qui a quitté, mardi 2 avril Tunis après avoir participé à la 30e session du Sommet arabe.

Selon un communiqué de la présidence de la République, les entretiens entre le président de la République et l’émir du Koweït ont permis d’aborder les résultats du Sommet arabe de Tunis et les principaux sujets à l’ordre du jour de cette rencontre au sommet.

Les deux parties “se sont félicitées des décisions et recommandations contenues dans la “Déclaration de Tunis” au service des causes arabes et de l’impulsion de l’action arabe commune”, a indiqué le communiqué.

Saluant l’émir du Koweït à son départ du pavillon présidentiel de l’aéroport de Tunis-Carthage, Caïd Essebsi a exprimé ses remerciements à Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Assabah pour sa participation au Sommet et sa contribution à l’enrichissement de son contenu et à la réussite de cette rencontre au sommet.

Il a rendu hommage à l’émir du Koweït pour son rôle majeur dans le règlement des différends et le rapprochement des points de vue entre les pays arabes, souligne la même source.

Caïd Essebsi a également exprimé sa considération pour “les contributions de l’émir du Koweït dans les domaines humanitaire et de bienfaisance et ses nobles initiatives pour soulager les souffrances des réfugiés et des sinistrés et toutes les personnes ayant besoin d’assistance humanitaire dans la région et dans le monde”. Il a félicité l’émir du Koweït pour l’hommage que lui a rendu l’ONU comme leader du travail humanitaire et au Koweït comme centre de travail humanitaire.

Le chef de l’Etat a salué, en outre, le rôle du Koweït dans la reconstruction de l’Irak et pour avoir accueilli en février 2018 la “Conférence internationale pour la reconstruction de l’Irak”.

De son côté, l’émir du Koweït a exprimé sa gratitude au président Caïd Essebsi pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et pour l’organisation exemplaire de la 30e session ordinaire du Sommet arabe, mettant en exergue les efforts déployés par la présidence de la République pour le bon déroulement des travaux du Sommet et l’enrichissement de son contenu et de ses recommandations.

Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Assabah a souligné que la Tunisie restera une terre de consensus et de solidarité, mettant en avant son rôle dans l’impulsion de l’action arabe commune au service des causes arabes.