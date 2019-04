Le Tunindex entame la séance de mardi sur une note positive, avec une hausse de 0,38% à 6 888.50 points, traitant un faible volume d’échanges de 0,709 million de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners.

Dans le vert, SERVICOM affiche une hausse de 3,52% à 0,88 TND, suivi par ATTIJARI BANK et UADH qui gagent respectivement 3% et 2,23% à 35,02 TND et 1,37 TND.

Dans le rouge, ELECTROSTAR recule de 4,27% à 1,12 TND, tout comme TUNISAIR et BH qui ont baissé respectivement de 3,94% et 2,93% à 0,73 TND et 12,23 TND.