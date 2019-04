Mohamed El-Amine Souef, ministre comorien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a déclaré, dimanche 31 mars à Tunis, que la région arabe vit une conjoncture délicate qui nécessite une intervention urgente de la part des dirigeants arabes pour faire face aux menaces à la sécurité et pour réaliser les aspirations des peuples à la prospérité.

Il appelle les leaders arabes, dans son discours prononcé à l’occasion au 30ème Sommet Arabe à Tunis, au renforcement de la coopération arabe qu’il a qualifiée de “meilleur moyen” pour relever les défis auxquels fait face la région arabe.

Le chef de la diplomatie comorienne a aussi appelé les dirigeants arabes et la communauté internationale à lutter “par tous les moyens” contre les fléaux du terrorisme et de l’extrémisme dans la région et partout dans le monde.

Il a renouvelé la position de son pays qui soutient le droit du peuple palestinien à l’établissement d’un Etat indépendant avec El-Qods comme capitale, estimant que la cause palestinienne reste la cause centrale dans toute la région arabe face à la colonisation israélienne et aux agressions contre les droits légitimes du peuple palestinien.

Mohamed El-Amine SOUEF s’est félicité, au terme de son discours, des efforts et de la contribution de la Ligue arabe et de l’Union africaine et des pays amis à l’organisation des élections présidentielles “dans un climat de paix et d’intégrité” à la République fédérale des Comores, le 24 mars 2019.