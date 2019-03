Tous d’accord sur la nécessité d’un changement, mais tous d’accord également sur la préservation de l’unité nationale et la stabilité du pays, écrit Algérie Presse Service (APS), vendredi 29 mars 2019.

En effet, «… les différentes formations politiques et personnalités nationales proposent leurs approches pour trouver des solutions pour surmonter la situation actuelle, qualifiée d'”impasse”, lesquelles propositions ont pour objectif de préserver l’unité du pays et le prémunir contre tout danger», ajoute la même source.

Dans ce cadre, le général de corps d’armée, Ahmed Gad Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP, appelle à “faire prévaloir les intérêts suprêmes du pays pour le préserver de toute situation incertaine”, cite APS, soutenant que la sortie de crise en Algérie exige une solution qui “s’inscrit exclusivement dans le cadre de la Constitution, seul garant d’une situation politique stable”.

Toujours selon l’agence de presse officielle, «l’unité nationale a toujours été l’élément catalyseur de toutes les positions exprimées par les différentes formations politiques et la pierre angulaire des discours de leurs responsables. Elle est la règle sur laquelle tous les partis s’accordent…».

“Rien n’est plus cher que l’Algérie“ (RND)

Ainsi, le Rassemblement national démocratique (RND), par la voix de son secrétaire général, Ahmed Ouyahia, assure que «rien n’est plus important que de prémunir l’Algérie contre toute impasse ou crise. Aucun gouvernement, ni pouvoir n’est plus cher que l’Algérie. La conjoncture actuelle exige notre mobilisation et le resserrement de nos rangs pour permettre à l’Algérie de surmonter cette crise, en faisant prévaloir la sagesse au service de l’intérêt national».

“Cohésion nationale“ (FLN

Le parti Front de libération nationale (FLN) place l’unité nationale au cœur de ses discours, appelant à relever les défis sécuritaires et économiques, à travers la conjugaison des efforts, la consolidation de la cohésion nationale, conformément aux principes de la déclaration du premier Novembre.

Nécessité de préserver l’unité nationale (TAJ)

Quant au parti Tajamou Amel El Djazair (TAJ), il met l’accent sur «la nécessité de préserver l’unité nationale, de raffermir les liens entre les Algériens, d’éradiquer les germes de la discorde et de répandre la culture de fraternité et de solidarité, en vue de prémunir l’Algérie contre les menaces qui la guettent et d’édifier une Algérie meilleure».

Sécurité, stabilité et vies humaines… (Mouvement El-Islah)

Saluant “le caractère pacifique des marches populaires et la maturité des Algériens dans le traitement de leurs questions nationales”, le Mouvement El-Islah s’est félicité, du haut sens des responsabilités du peuple et de son attachement permanent à la préservation de la sécurité, de la stabilité, des vies humaines et des biens.

Le mouvement Islah s’est réjoui également de la proposition du chef d’état-major de l’ANP, Gad Salah, sur l’application de l’article 102 de la Constitution.

Renforcement de l’unité nationale (PT)

Le Parti des Travailleurs (PT) appelle au renforcement de l’unité nationale, permettant à l’Algérie de faire face aux pressions extérieures, induites par la détérioration de la situation sécuritaire de plusieurs pays voisins, se félicitant de l’image reflétée par les marches populaires organisées en Algérie.

Bien qu’il y ait une divergence idéologique profonde entre le PT et le Front de la Justice et du Développement (FJD), ces deux partis convergent sur ce point. Le président du FJD, Abdallah Djaballah, n’a cessé de rappeler que la démarche de sa formation politique pour sceller une alliance avec d’autres partis, lors de précédentes échéances électorales, avait pour objectif “d’unir les rangs et de consolider l’unité”, mettant l’accent sur “l’impératif” de renforcer les liens de l’unité nationale entre les enfants du peuple, en vue de faire face aux menaces qui le guettent.

Préserver la stabilité et protéger l’unité nationale (MSP)

Pour sa part, le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a insisté, lors du lancement de son initiative du consensus national, sur le consensus autour de la nécessité de préserver la stabilité et de protéger l’unité nationale, en définissant une feuille de route à même de “barrer la route à ceux qui veulent déstabiliser le pays”.

La “Solution“ du FFS

Pour le Front des forces socialistes (FFS), il est nécessaire d’aller de l’avant dans cette démarche, à travers son initiative visant la reconstruction du consensus national, qualifiée de “solution démocratique idéale” pour la préservation de l’unité, de la souveraineté nationale et de la stabilité du pays, qui sont, selon le Front, “les principaux objectifs du parti”, relevant, à chaque fois, son rejet de toute tentative visant à ébranler l’unité des Algériens, dans le but de se positionner sur la scène internationale et servir des intérêts étroits.

Un changement nécessaire, un dialogue empreint de sagesse (UGTA)

Dans ce contexte particulier, les organisations nationales ont mis l’accent sur l’importance et la noblesse de cet objectif, à l’instar de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) qui a affirmé, dans un communiqué, que “le changement est nécessaire, comme il est évident qu’il doit se construire à travers un dialogue empreint de sagesse, permettant d’assurer l’édification d’une nouvelle République, en réponse aux aspirations de notre peuple et de sa jeunesse, de construire sereinement l’avenir du pays et de préserver notre chère Algérie”.

Source : APS