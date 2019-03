Youssef Chahed, le chef du gouvernement, vient de donner le coup d’envoi, à Borj Touil à Raoued (gouvernorat de l’Ariana), au projet de déviation des eaux traitées des stations d’assainissement de Tunis-nord vers des bassins de collecte et d’épuration avant leur déversement en mer. C’était le mercredi 27 mars 2019.

Ce projet d’un coût de 125 millions de dinars, entrera en exploitation fin avril 2019.

A cette occasion, Chahed a indiqué que ce projet va réduire la pollution dans les plages de Gammarth, Raoued et El Hessian, et, partant, améliorer la qualité de vie des citoyens dans la banlieue nord de Tunis, et ce par l’arrêt du déversement des eaux traitées dans l’Oued El Khlij et la plage de Raoued et leur déviation à travers un émissaire en mer d’une longueur de 6 kilomètres.

Il a souligné que près de 80 millions de m3 par an d’eaux traitées provenant des stations d’assainissement de Tunis-nord seront utilisées dans la zone irriguée de Borj Touil (3 000 hectares), pour renforcer la production agricole en irrigué, dans le cadre de la mobilisation des ressources hydriques non traditionnelles.

Il a assuré que de tels projets seront généralisés aux différentes régions du pays dont Gabès et Sousse.