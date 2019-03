L’ARP condamne la décision de Trump de reconnaître la souveraineté d’Israël sur le Golan 

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) se dit catégoriquement opposée à la décision du président des Etats-Unis, Donald Trump, de reconnaître la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan syrien.

En effet, Trump a signé, lundi 25 mars 2019, un décret reconnaissant la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan annexé depuis 1981.

“Cette décision représente une atteinte directe à la charte des Nations Unies, une violation criante de la légalité internationale et des résolutions du Conseil de sécurité et un affront au droit du peuple syrien de reconquérir l’intégralité de son territoire”, selon une déclaration rendue publique mercredi par le parlement.

“Il s’agit là d’une atteinte aux droits de la Syrie et de son peuple et à son intégrité territoriale et d’une provocation aux sentiments des arabes et des musulmans et de tous les peuples libres”.

Tout réaffirmant son soutien inconditionnel aux droits légitimes de la Syrie de récupérer le Golan occupé, l’Assemblée réclame de la présidence du gouvernement et de la présidence du Parlement une action diplomatique immédiate pour faire entendre la position populaire et officielle de la Tunisie s’opposant à cette décision.

Dans cette même déclaration, les députés ont appelé les organisations régionales et internationales et plus particulièrement les Nations unies à adopter une position ferme contre cette décision injuste et exhorté les régimes arabes et islamiques à faire front commun contre cette agression sioniste et à se solidariser autour de la Syrie pour récupérer le plateau du Golan occupé.