Les dirigeants arabes ont fustigé dimanche 31 mars 2019 la décision américaine portant reconnaissance de la souveraineté d’Israël sur le Golan syrien occupé.

“Cette décision est nulle et non avenue et représente une violation flagrante de la Charte des Nations unies et des résolutions n° 242 et 497 du Conseil de sécurité qui avait affiché explicitement sa non-reconnaissance de l’annexion du Golan syrien à Israël “, ont-ils souligné dans une Déclaration contre la position américaine reconnaissant la souveraineté d’Israël sur le Golan syrien occupé.

A la clôture du Sommet arabe de Tunis, ils ont chargé les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue des Etats arabes d’user de toutes les voies politiques, diplomatiques et juridiques pour faire face à la reconnaissance américaine de la souveraineté d’Israël sur le Golan syrien occupé.

Ils envisagent également de soumettre au Conseil de sécurité un projet de résolution à ce sujet par l’intermédiaire de l’Etat du Koweït, représentant arabe au sein du Conseil.

Il s’agit en outre de saisir la Cour internationale de justice (CIJ) pour l’émission d’un avis sur l’illégitimité de la reconnaissance américaine de la souveraineté israélienne sur le Golan syrien.

Selon cette Déclaration, le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes va assurer le suivi des développements de cette question et soumettre ultérieurement un rapport à cet effet au Conseil de la Libye arabe au niveau ministériel.

La légitimation et la légalisation de l’occupation sont internationalement refusées et représentent un cas de récidive pour l’administration américaine et une atteinte à l’essence même des principes du droit international, d’après la même source.

“La décision américaine s’oppose à la responsabilité des Etats Unis, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, dans le respect de la charte des Nations unies et des résolutions du Conseil”, ont tenu à rappeler les dirigeants arabes.