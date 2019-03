La Bourse de Tunis a terminé la séance de mercredi 27 mars dans le rouge, avec une régression du Tunindex de 0,27%, à 6.975,66 points, mobilisant un volume d’échanges de 5,617 MDT, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners.

La SFBT a drainé un flux transactionnel de 0,947 MDT, en s’échangeant à 23,86 D. Idem pour LAND’OR, qui a traité un volume de 0,818 MDT, en s’échangeant à 9,21 D, signant la plus forte baisse de la séance (-3,96%).

Le titre ELECTROSTAR s’est placé en tête du palmarès des plus fortes hausses, affichant un gain de 4,34% à 1,20 D. ELEBEN et SOPAT ont suivi la tendance, grimpant respectivement de 4,20% et 4,09% à 1,24 D et 1,78 D.

TAWASOL GROUP HOLDING finit la séance dans le vert, augmentant de 3,84% à 0,27 D. Le titre SPIDIT a progressé de 2,98% à 10,68 D.

ADWYA a clôturé la séance en territoire négatif (-2.59 %) en s’échangeant à 4,51 D, tout comme le titre DELICE HOLDING qui a régressé de 2,19% à 12,49 D.

Dans le rouge également, OTH et ATL ont affiché des pertes respectives de 1,93% et 1,83% à 15,20 D et 2,14 D.