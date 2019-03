Plusieurs agriculteurs à Béja ont boycotté les travaux du colloque scientifique sur les grandes cultures au nord et nord-ouest organisé, , mercredi 27 mars, par le Centre régional de recherches en grandes cultures à Béja, en présence du ministre de l’Agriculture ,Samir Taieb.

Les protestataires déplorent l’ignorance du ministre qui, ont-ils dit, semble ne pas donner de l’importance aux revendications des agriculteurs de la région portant notamment sur l’augmentation des prix à la production des céréales.

Ils menacent de procéder à la vente de la prochaine récolte en dehors des circuits réglementés en cas de non satisfaction de leurs revendications.

Le président de la coordination “Agriculteurs en colère”, Wassim Slouati, a indiqué que l’agriculteur fait face aujourd’hui à des nombreuses difficultés liées à l’accumulation des dettes à cause de l’absence de l’appui, la hausse des prix des engrais et pesticides et le manque de financement et subventions.

De son côté, le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche à Béja, Chokri Dejbi, a affirmé que le Conseil régional a adopté les revendications des agriculteurs de la région et va les transmettre aux autorités centrales.

Créé en juin 2010, le Centre régional de recherches en grandes cultures à Béja est chargé d’effectuer tous les travaux de recherche et des expérimentations en grandes cultures dans les domaines d’intervention territoriale dans les gouvernorats de Béja, Bizerte et Jendouba.