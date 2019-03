L’ambassadeur de Tunisie au Caire et délégué permanent de la République tunisienne auprès de la Ligue arabe, Nejib Mnif, a déclaré mercredi 27 mars aux médias que la 30e édition du Sommet arabe accorde la plus haute priorité à l’impulsion du rôle des Etats arabes dans la cause palestinienne.

Le diplomate, qui s’exprimait peu avant le démarrage de la réunion des délégués permanents, a ajouté que les résultats de la rencontre seront soumis à la réunion préliminaire des ministres arabes des Affaires étrangères.

Mnif a rappelé, dans la foulée, la position constance et de principe de la Tunisie envers la cause palestinienne qui, a-t-il insisté, figure en tête des priorités inscrites à l’ordre du jour des travaux.

Il a ajouté que la Tunisie soutient le peuple palestinien dans sa lutte pour recouvrer ses droits légitimes et à établir un Etat indépendant avec Al Qods Al Charif pour capitale.

Le diplomate a expliqué que l’ordre du jour de la rencontre des délégués permanents de la Ligue arabe comprend la réunion de la Commission de suivi des résolutions et engagements pris entre les deux Sommets -le Sommet de Dhahran en Arabie Saoudite en avril 2018 et le Sommet actuel de Tunis. Toutes les questions relatives à la région arabe, soulevées entre les deux sommets, seront passées en revue, a-t-il poursuivi.

La réunion se focalisera, également, sur l’ordre du jour décidé par les ministres arabes des Affaires étrangères lors de la 151e session du Conseil de la Ligue tenue le 6 mars.

Le rapport du secrétaire général de la Ligue sur l’action arabe commune y sera exposé.

Des questions prioritaires comme la cause palestinienne, la situation en Libye, en Somalie, au Yémen et en Syrie ainsi que les dossiers sécuritaires et la lutte contre le terrorisme seront débattues lors des travaux.

A noter, par ailleurs, que les résultats de la réunion tenue mardi dernier au niveau du Conseil économique et social y seront exposés.

Lors du 29e Sommet de la Ligue arabe tenue dans la ville de Dhahran, appelé “Sommet d’Al Qods”, la Tunisie a été choisie pour abriter la présente édition.