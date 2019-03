Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a annoncé, mardi 26 mars 2019, plusieurs mesures au profit des municipalités, à savoir la numérisation, l’investissement et les ressources humaines et financières.

Il a annoncé ces mesures lors de cérémonie de remise de 534 appareils et équipements de propreté à 158 municipalités pour un coût global de 90 millions de dinars.

Présidant les travaux d’une rencontre sous le thème “Pour des communes actives au service du développement local”, Youssef Chahed a également annoncé le lancement du premier numéro du journal officiel des collectivités locales qui aura pour mission la publication des arrêtés municipaux.

En outre, le chef du gouvernement a annoncé le lancement du premier portail des collectivités locales, un nouveau canal de communication électronique entre le citoyen et la municipalité.

Sur un autre plan, le chef du gouvernement s’est engagé à parachever la mise en place de l’Instance supérieure des finances locales au plus tard à la fin du mois de juin 2019 et à inscrire le Fonds d’appui à la décentralisation, la régularisation, l’ajustement et la solidarité entre les collectivités locales dans la loi des finances 2020.

Par ailleurs, Youssef Chahed a fait savoir que la subvention de l’Etat au profit des collectivités locales sera augmentée de 10% par an au cours des prochaines années.

Il a indiqué que son cabinet se penche actuellement sur l’élaboration d’un plan tripartite de réforme des finances au profit des collectivités locales pour la période 2020-2022.

“Une commission de réforme sera créée à la présidence du gouvernement à cet effet”, a-t-il promis.

En ce qui concerne l’investissement, Youssef Chahed a souligné que la présidence du gouvernement avait consacré 855 millions de dinars pour accélérer l’intégration des zones rurales dans le système municipal, citant à ce propos l’octroi de 380 millions de dinars à quelque 85 communes, fraîchement créées.

“Au cours de la prochaine période, des terrains appartenant à l’Etat seront vendus au dinar symbolique à quelques municipalités”, a-t-il affirmé.

Volet ressources humaines, il a été procédé à l’affectation de 486 cadres dans les nouvelles municipalités et de 299 autres cadres dans les communes déjà en place. Ces recrutements ont pour but de soutenir les capacités des municipalités, a indiqué Chahed qui a également évoqué le programme d’appui et de diversification des programmes de formation destinés aux conseillers et agents municipaux. Ce programme devrait bénéficier à 10 mille conseillers et agents pour la période allant de juin 2019 à juin 2020.

La réunion, organisée par le ministère des Affaires locales et de l’Environnement, se poursuivra pendant deux jours. Elle portera sur les moyens permettant d’améliorer le rendement des municipalités et leur contribution au développement local à travers l’attraction des investissements et le renforcement des ressources humaines dans la perspective de l’instauration de la décentralisation.

La première journée a été marquée par la signature de plusieurs accords de coopération avec des institutions, des centres de formation, des universités, des organisations professionnelles et des associations. Le deuxième jour de la rencontre sera consacré à des visites sur le terrain pour s’enquérir des projets municipaux et environnementaux en cours d’exécution.

Y ont assisté à cette rencontre, des membres du gouvernement, des parlementaires et des représentants de la société civile, ainsi que des conseillers municipaux et partenaires internationaux.