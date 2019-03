Le coup d’envoi des travaux d’extension de la capacité d’accueil du stade olympique de Sousse, de 23.000 à 40.000 spectateurs, a été donné dans l’après-midi du lundi 25 mars 2019 en présence de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Sonya Ben Cheikh.

Le coût total des travaux est estimé à 32 millions de dinars, dont 4 millions de dinars au titre de contribution de la municipalité de Sousse et 2 millions de dinars au titre de la contribution de l’ES Sahel.

L’extension du stade, qui durera 27 mois, touchera notamment les gradins couverts et les gradins non couverts est, nord et sud.

Les travaux comprendront également l’aménagement des vestiaires, le renouvellement des sanitaires pour le public, de 22 loges et la rénovation totale du réseau d’éclairage.

Rida Charafeddine, président de l’ES Sahel, a fait part dans une déclaration aux médias de la réjouissance de “la famille élargie de l’Etoile du coup d’envoi effectif des travaux d’extension du stade olympique de Sousse”. Il souligne le souhait du Comité directeur de l’association sahélienne “de voir l’équipe étoilée continuer à jouer le reste de ses matchs à domicile de la saison au stade olympique, parallèlement au début des travaux”.

Il a indiqué que l’entrepreneur s’est montré “compréhensif pour cette demande de l’ES Sahel d’autant plus que l’équipe est déterminée à disputer le quart de finale aller de la Coupe de la CAF face au club soudanais Al Hilal le 7 avril devant ses supporters”.

Il a indiqué que le comité directeur étudie plusieurs possibilités pour des stades alternatifs au stade olympique de Sousse au cours des deux saisons à venir, soulignant que l’ES Sahel est “prête à jouer dans les différents stades des villes voisines et même au stade de Radès, au regard des bonnes relations avec les différentes associations tunisiennes”.

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, avait annoncé lors d’une visite début mars courant à Sousse, rappelle-t-on, le prochain lancement des travaux d’extension du stade et mis la première pierre du projet de réalisation de la piscine municipale.

Le coût des travaux d’aménagement de la piscine aux dimensions olympiques est estimé à 13 millions de dinars. Il porte sur un bassin de 50 m et un autre pour les entraînements, outre des gradins pouvant accueillir 340 spectateurs, une salle de musculation et des vestiaires.