Six films de la Tunisie, de l’Algérie, d’Egypte, du Liban et de la Palestine sont au programme des Journées du cinéma arabe qui se tiendront du 25 au 27 mars au Ciné 350 à la Cité de la culture.

Cette manifestation cinématographique s’inscrit dans le cadre des activités culturelles programmées à l’occasion de la tenue à Tunis du Sommet arabe 2019 (31 mars 2019).

Les cinéphiles pourront voir à raison de deux séances par jour (18h30 et 20H45) deux films par jour, sortis en 2017 et 2018.

Pour la journée du lundi 25 mars, le public pourra voir lors de la première séance le film “Yomeddine”, une comédie écrite et réalisée par l’égyptien Abu Bakr Shawky, et sortie en 2018. En deuxième séance, le rendez-vous sera avec le film “Capharnaüm”, une oeuvre dramatique américano-franco-libanaise écrite et réalisée par Nadine Labaki, et sortie en 2018.

Le mardi 26 mars, la première séance sera marquée par la projection du long métrage “Writing on Snow” (Ecriture sur la neige) du réalisateur palestinien Rashid Masharawi, sorti en 2017.

Le public aura rendez-vous par la suite avec le road-movie urbain “Wajib” de la cinéaste palestinienne Annemarie Jacir, sorti en 2017.

Les deux dernières projections de ces journées seront le mercredi 27 mars avec le film algérien “Les Bienheureux” réalisé par Sofia Djama et sorti en 2017 et le long métrage tunisien “El Jaida” de Selma Baccar sorti en 2017.

L’entrée est gratuite.