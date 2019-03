Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abasssi, a fait valoir, dans une déclaration, samedi 23 mars, que la reprise de l’économie nationale dépend du retour au travail et la mise en exergue de la valeur réelle de la culture du travail.

En marge de sa participation à une cérémonie de réception d’une bibliothèque mobile par la municipalité de Takelsa (gouvernorat de Nabeul), ramenée de la ville de Lyon (France) dans le cadre des initiatives de l’association “Hendi” pour le renforcement de la coopération culturelle, Abassi a démenti une éventuelle augmentation du taux d’intérêt directeur, notamment au cours de cette période qui a enregistré, pour la première fois, “un taux d’intérêt réel positif”.

Il a insisté sur la nécessité de prendre toutes les précautions nécessaires pour ramener le taux d’inflation à des proportions raisonnables.

Pour ce qui concerne la situation du dinar tunisien, Abassi a fait savoir qu’elle reflète la situation globale de l’économie nationale, et que la place du dinar à l’échelle internationale est liée à la compétitivité de l’économie nationale, la productivité et les indicateurs de la production.

Selon lui, les prémices de la reprise du dinar sont viscéralement liées au développement de l’exportation, à la réduction du déficit commercial… Pour cela, a-t-il indiqué, il est nécessaire d’oeuvrer à plusieurs niveaux afin d’améliorer les différents indicateurs économiques.

le gouverneur de la BCT explique que les prévisions positives de la saison touristique représentent une question fondamentale, vu leurs liens étroits avec la réduction du déficit commercial, appelant à la conquête de nouveaux marchés d’exportation, tels que le tourisme de santé, environnemental et rural.

Abassi souligne par ailleurs la nécessité d’augmenter la capacité d’exportation du secteur industriel et de valoriser la forte capacité d’exportation du secteur agricole, de consolider le tourisme agricole à même de favoriser les capacités de plusieurs régions tunisiennes, à l’instar de Tekelsa et des zones limitrophes.

Le gouverneur de la BCT a relevé l’impératif d’orienter l’investissement vers l’économie intelligente et d’oeuvrer à mettre en, valeur les capacités des jeunes tunisiens dans les domaines des nouvelles technologies et de les inciter à la production et l’innovation dans ce domaine prometteur.