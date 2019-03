Le groupe britannique a récemment adressé une lettre aux ministres de la Santé et du Développement pour réitérer son intérêt pour la construction de deux hôpitaux, l’un à Gabès et l’autre à Béja. Car deux ans après avoir signé avec le gouvernement tunisien un accord le chargeant de concevoir, construire et équiper les deux établissements, le groupe britannique attend toujours le feu vert de la partie tunisienne pour lancer les chantiers.

International Hospitals Group (IHG) revient à la charge. Le groupe britannique, spécialisé dans l’étude, le financement, la réalisation, l’équipement et la gestion d’hôpitaux, a renouvelé son intérêt pour la réalisation de deux hôpitaux à Béja et à Gabès, dans une lettre adressée par son président, Roger M. King, début décembre 2018 au nouveau ministre de la Santé, Dr Abderraouf Cherif, et son collègue en charge du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari.

Dans cette lettre, le groupe britannique rappelle d’abord son offre : construire deux hôpitaux, l’un à Gabès et l’autre à Béja, conformes aux standards internationaux, chacun d’une capacité de 200 lits –avec la possibilité d’une extension jusqu’à 500 lits-, dotés d’une flotte d’ambulance et d’un système de communication de pointe.

IHG propose, pour le financement de la réalisation des deux établissements, un prêt pouvant aller jusqu’à 500 millions de livres sur 14 ans et à un taux d’intérêt fixe de 3% par an.

Enfin, l’offre d’International Health Group intègre la gestion des deux hôpitaux par des compétences britanniques pendant cinq ans pour en garantir la durabilité et la conformité aux standards internationaux en matière de fonctionnement et de gestion.

Un accord entre le gouvernement tunisien –représenté par le ministère de la Santé, du temps où il était dirigé par Samira Meraï-, et International Health Group a été signé le 30 novembre 2016, en marge de la Conférence Tunisie 2020 sur l’investissement, chargeant le groupe britannique de la conception, de la construction et de l’équipement des deux hôpitaux.

Créé en 1978, International Heath Group a réalisé à ce jour 450 hôpitaux dans 52 pays.

Deux ans se sont écoulés depuis «Tunisia 2020», et Gabès et Béja n’ont pas vu émerger les deux hôpitaux promis. Car IHG attend toujours un feu vert du gouvernement tunisien pour lancer les deux chantiers. Ce signal tarde à venir, sans que l’on sache pourquoi.

Mais une source proche du dossier suspecte les ministres nahdhaouis concernés par ce dossier –Imed Hammami, ministre de la Santé publique de novembre 2017 à novembre 2018, et son collègue Zied Ladhari, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale- de vouloir détourner ces deux projets vers d’autres investisseurs.

Moncef Mahroug