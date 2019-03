Le président et directeur général de Nur Energie a depuis peu de nouvelles responsabilités. En septembre 2018, il a rejoint Aster Capital, comme venture partner pour se dédier au développement de l’aviation durable.

En 2008, Kevin Sara, à l’époque inconnu en Tunisie, y a débarqué dans le but d’y réaliser un projet dans les énergies renouvelables –le plus important qu’un investisseur étranger ait proposé à ce jour aux autorités tunisiennes. Conçu et porté par Nur Energie, le projet TuNur consiste à développer une centrale CSP à Rejim Maatoug dans le gouvernorat de Kébili, d’une capacité de 2,25 Gigwatts dont la production est destinée à être exportée en Europe via l’Italie.

Sans renoncer à ce méga projet, dans lequel l’Etat tunisien ne veut pas s’engager qu’après s’être assuré des capacités –notamment financières- de Nur Energie, cette société a décidé en septembre 2018 de participer, dans le cadre d’un consortium avec d’autres compagnies internationales leader dans les énergies renouvelables, à l’appel d’offres lancé par la Tunisie au printemps 2018.

Mais, désormais, la Tunisie et ses projets dans ce secteur ne sont plus le seul sujet occupant Kevin Sara. Le président et directeur général de Nur Energie a en effet depuis peu de nouvelles responsabilités. En septembre 2018, il a en effet rejoint Aster Capital, comme venture partner pour se dédier au développement de l’aviation durable.

Société de capital-investissement fondée en 2010, et présente à Paris, San Francisco, Pékin et Tel-Aviv, spécialisée dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie et de la mobilité, Aster Capital a décidé d’appuyer les entrepreneurs développant des avions électriques.

Son entrée à Aster Capital est la énième étape d’une longue carrière de Kevin Sara. Détenteur d’un diplôme en Physique de Vassar College (New York) et d’un MBA de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées (Paris), cet entrepreneur a notamment travaillé auparavant comme consultant chez McKinsey & Co, à l’European Telecom and Media Investment Banking practice au sein de Salomon Brothers (now Citigroup), à la Japanese investment bank Nomura International. Il a également co-fondé Hazel Capital, possède une société d’investissement dans les technologies propres et les énergies renouvelables.

Actuellement, il est à la fois –en plus de ses responsabilités à Nur Energie-, P-dg de NUR-MOH Heliothermal SA –une joint-venture avec Motor Oil Hellas (Grèce) et membre du conseil consultatif international de Vassar College.

Surtout, Kevin Sara demeure président de Nur Energie, son plus grand actionnaire individuel et membre du conseil d’administration de TuNur Limited continue à développer des projets solaires dans la région méditerranéenne en Grèce (un projet de 50 MW avec 5 heures de stockage sur l’Ile de Crête), en France et en Tunisie à travers sa participation dans Nur Energie. Au quotidien, l’équipe de Nur Energie va désormais être dirigée par Alex Phocas-Cosmetatos, ex-directeur technique.

M.M.