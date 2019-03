Le Tunindex termine la séance, vendredi, sur une note positive avec une hausse de 0,75% à 6 883,03 points, mobilisant des capitaux de l’ordre de 4,717 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners.

La Balance des variations affiche 30 valeurs haussières contre 22 en baisse.

Le titre BIAT a été le plus actif, drainant en terme de capitaux 0,904 MD, en se monnayant à 116 TND, soit un accroissement de 3,57%.

Parmi les hausses, ATTIJARI BANK gagne 4,83% en s’échangeant à 34,48 TND, tout comme TELNET et EUROCYCLES qui ont grimpé respectivement de 3,51% et 3,45% à 11,48 TND et 14,99 TND.

De l’autre côté, le titre AMS enregistre une baisse de 3,84% à 0,75 TND, suivi par les titres SOMOCER et ATTIJARI LEASING qui ont affiché respectivement une baisse de 3,57% et 2,94% à 1,08 TND et 12,52 TND.

L’UBCI clôture la séance en perdant 2,92% à 25,22 TND, tout comme CIMENTS DE BIZERTE qui a reculé de 2,83% en s’échangeant à 1,37 TND.