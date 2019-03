Les travaux du forum économique tuniso-kényan se sont déroulés à Nairobi (Kenya), jeudi 21 mars, dans le cadre de la mission économique itinérante tunisienne qui se déroule au Kenya du 19 au 21 mars, indique un communiqué publié jeudi 21 mars par le CEPEX.

Le forum a vu la participation d’une cinquantaine d’hommes d’affaires tunisiens qui composent la délégation tunisienne présidée par le ministre du commerce, Omar El Béhi, ainsi qu’une centaine d’hommes d’affaires kényans émanant de plusieurs secteurs d’activité dont les industries plastiques, l’industrie électrique, l’agro-alimentaire, l’industrie mécanique, l’enseignement supérieur, la santé et la télécommunication.

Outre la cérémonie inaugurale durant laquelle les officiels kényans et tunisiens ont présenté le climat des affaires et les opportunités d’investissement dans les deux pays, notamment au Kenya (un pays en pleine renaissance économique), le programme du Forum a comporté des rencontres de Networking bien ciblées, ainsi que des rencontres B2B avec les principaux opérateurs kényans, suivies de visites d’entreprises.

En marge des travaux de ce forum, deux conventions de partenariat ont été signées: l’une entre la Chambre de commerce et d’industrie du centre (CCIC) et la Chambre de commerce et d’industrie du Kenya, et l’autre entre l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), et la “KEPSA” (Kenya Private Sector).

Cette mission de prospection tunisienne au Kenya est organisée par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), et la Chambre de commerce et d’industrie du centre (CCIC) en partenariat avec l’ambassade de Tunisie à Nairobi.

Le réseau des représentations du CEPEX à l’étranger a été renforcé fin 2018, rappelle-t-on. Le choix de ce pays s’inscrit dans le cadre de l’orientation stratégique de la Tunisie de faire de l’Afrique subsaharienne une destination privilégiée pour les exportations.

A noter que le Kenya est le quatrième pays au monde et le premier en Afrique dont la population des ultra-riches affiche la croissance la plus rapide. En effet, la population des Ultra high-net-worth (la population à valeur net ultra-élevée- UNHW) a augmenté de 11,7% dans ce pays d’Afrique de l’Est en seulement 5 ans (entre 2012 et 2017), contre 8,1% aux Etats-Unis.

Le Kenya est un pays ouvert aux échanges internationaux, et le commerce représente près de 40% du PIB du pays. Le pays reste engagé dans la libéralisation des échanges à travers son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et à la CAE (Communauté d’Afrique de l’Est) qui comprend le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi.

Avec ces derniers, le Kenya a signé un accord pour mettre en place une union monétaire en décembre 2013.