Le Tunindex a gagné du terrain, jeudi, affichant une hausse de 0,65%, à 6 831,79 points, dans un volume d’affaires de 3,003 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners.

La SFBT a réalisé le volume le plus élevé de la séance, traitant 0,924 MD de ses capitaux, en s’échangeant à 24,26 D, soit un gain de 1,80%.

Dans le vert, SIPHAT s’offre une hausse de 4,34%, à 3,84 D, suivi par SERVICOM qui a grimpé de 3,52% à 0,88 D.

GIF FILTER et STAR ont progressé respectivement de 3,37% et 2,90%, terminant la séance à 0,92 D et 148,90 D.

En contrepartie, ATTIJARI LEASING recule de 2,93%, à 12,90 D. Idem, pour les titres SPIDIT SICAF et SCB qui ont vu leurs cours baisser respectivement de 2,89% et 2,75% à 10,75 D et 1,41 D.

Dans le rouge, également, SAM et TUNISIE VALEURS ont enregistré une baisse respective de l’ordre de 2,32% et 2,12%, en s’échangeant à 4,20 D et 32,30 D.