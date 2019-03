Un plan de sauvetage de la société “Elbene Industrie” a été adopté mardi 19 courant visant à permettre à la société de reprendre ses activités dans les plus brefs délais. C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Industrie et des PME, dans un communiqué.

L’adoption dudit plan a eu lieu mardi lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère sur la situation de la centrale laitière en présence du chef du cabinet du ministre des PME, du délégué principal de Sousse, de l’investisseur, de représentants de la BNA, de la STB, de la BH, de la BCT et de l’UGTT.

A rappeler que la société Elbene Industrie, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du lait conditionné et de produits laitiers frais, a fermé son usine implantée à Sidi Bouali (Sousse), le 27 novembre 2018, pour cause de créances auprès de l’Etat, de dettes bancaires et celles contractées auprès des centrales de collecte de lait, selon le président de la Chambre syndicale des industries laitières relevant de l’UTICA, Boubaker Mhiri.

En effet, les créances de la société auprès de l’Etat s’élèvent à 4,5 millions de dinars (MDT), alors que les dettes de la société auprès des banques et des centres de collecte, quant à elles, s’élèvent respectivement à 50 MDT et 8 MDT.

Créée depuis 30 ans et fournissant 550 emplois directs, la société a subi une hausse des coûts de production (charges salariales et d’énergie…) expliquée principalement par le glissement du cours du dinar.