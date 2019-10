La Bourse de Tunis informe qu’à partir du vendredi 1er novembre 2019, la société « ELBENE INDUSTRIE » sera radiée du Marché Principal de la Cote de la Bourse et transférée au marché Hors-cote, selon les dispositions de l’article 75 nouveau du Règlement Général de la Bourse, dans les conditions suivantes:

– Code Mnémonique : ELBEN

– Code ISIN : TN0003300902

– Groupe de cotation : 13

La société « ELBENE INDUSTRIE » sera retirée des échantillons de l’indice Tunindex et des indices sectoriels « 3000- Biens de Consommation » et « 3500 – Agro-alimentaire et Boissons » à partir du vendredi 1er novembre 2019.