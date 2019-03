Le CEPEX organisera, du 25 au 26 mars 2019, un ” Forum d’affaires dans le secteur des industries pharmaceutiques, parapharmaceutiques et équipements médicaux” à Nouakchott (Mauritanie).

Le programme de cette manifestation comporte des rencontres professionnelles (B to B), des séances de networking et des visites institutionnelles et l’organisation de réunions avec les organismes et les structures dans le domaine de la santé en Mauritanie.

Ce Forum, sera une occasion pour les hommes d’affaires tunisiens et mauritaniens opérant dans les secteurs de production pharmaceutique et parapharmaceutique et des équipements médicales, de nouer des relations leurs permettant de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays et d’échanger les expériences et le savoir-faire en la matière.

La délégation d’hommes d’affaires tunisiens qui se rendra à Nouakchott est composée d’une vingtaine d’entreprises tunisiennes.

L’objectif de ce Forum est de prospecter les opportunités offerts par le marché mauritanien dans ce secteur et d’initier des contacts d’affaires avec les professionnels (importateurs / distributeurs) et les différents intervenants dans ce pays.

Cette rencontre sera organisée en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Nouakchott et le CNIP (Chambre nationale des industries pharmaceutiques).

Avec un PIB en croissance annuelle moyenne de 5%, la Mauritanie présente un potentiel économique important. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont en croissance continue avec une balance commerciale en faveur de la Tunisie : 33,9 MDT d’exportations de la Tunisie vers la Mauritanie contre 6,1 MDT d’importations.