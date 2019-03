La 2ème édition d’Envirofest Tunisia, festival du film environnemental de Tunisie, organisé en partenariat avec la Cinémathèque tunisienne, a été ouverte mardi 19 mars à la Cité de la Culture.

La cérémonie d’ouverture de ce festival, qui s’étalera du 19 au 24 mars 2019, a été marquée par la présence de plusieurs diplomates et cinéphiles. Il y a eu la projection du film “Anote’s Ark” du Canadien Mathieu Rytz, un documentaire de 1h17mn sorti en 2018.

Le réalisateur montréalais s’intéresse au sort des populations des îles Kiribati, en Océanie, largement affectées par le changement climatique et la montée des eaux qui risquent d’engloutir leur archipel dans les quelques décennies à venir. “Anote’s Ark” a été nommé au festival du film de Sundance 2018(USA), dans la catégorie du meilleur documentaire international.

Hisham Ben Khamsa, directeur exécutif du festival, a souligné que cet événement est orienté vers les problèmes de notre planète, à une époque où la question environnementale constitue un défi majeur pour les années à venir, localement et mondialement. Cette manifestation vise à simuler davantage l’intérêt de la jeunesse pour la question environnementale, a encore estimé le chargé du festival.

Un éco-village installé à la Cité de la Culture regroupe des associations et des acteurs de la société civile actifs dans le domaine de l’environnement. Des organismes nationaux et internationaux tels que les agences des Nations-Unies, FAO, OIM et SPA-RAC sont également représentés. Diverses activités ludiques autour de sujets environnementaux seront proposées aux plus petits dans le cadre d’un théâtre de marionnettes ou un espace de Réalité Virtuelle.

Durant six jours, le festival propose des projections de films, des débats et des ateliers. Après Tunis, il fera ensuite escale à Redeyef, Gabès, Tozeur, Djerba, Kélibia et au Kef.

La journée du mercredi verra la projection des films “Les Loups saveurs du parc de Yellowstone” de Simone Stripp (Allemagne-2017) et “Blue” de Karina Holden (2017-Australie).