Présente dans trois catégories sur quatre, la marque PEUGEOT remporte deux prix : le SUV PEUGEOT 3008 HYBRID4 obtient celui de la meilleure Voiture Verte et le Concept 508 PEUGEOT Sport Engineered, celui du meilleur Concept Car. Présentée en première mondiale à Genève, la nouvelle PEUGEOT 208 se classe 2ème de la catégorie des meilleures Voitures de Série. C’est un plébiscite pour les véhicules électrifiés de PEUGEOT, polyvalents, performants et orientés vers le plaisir de conduite.Les prix des meilleures voitures du salon de Genève 2019 sont décernés par les internautes d’Auto Plus, de RTL et de M6. Ils ont été remis le 15 mars dans les locaux de RTL à Neuilly sur Seine.

Anne-Lise Richard, responsable de la stratégie de PEUGEOT sur les véhicules «low emissions», a reçu le prix de la meilleure Voiture Verte pour la PEUGEOT 3008 HYBRID4, élue par 36% des internautes. Sa technologie hybride rechargeable essence offre la liberté de choix du parcours : urbain, routier ou outdoor. Les sensations de conduites sont renouvelées avec la magie du mode «zéro émissions », la puissance du mode sport (jusqu’à 300 ch disponibles), l’efficacité du mode AWD (4 roues motrices) et la polyvalence du mode Hybrid. La PEUGEOT 3008 HYBRID4 sera commercialisée fin 2019.

Bruno Famin, directeur de PEUGEOT Sport, a reçu le prix du meilleur Concept Car pour le Concept 508 PEUGEOT Sport Engineered, élu avec 61% des voix. C’est le premier prix reçu par ce teaser, qui préfigure la gamme des véhicules sportifs électrifiés de PEUGEOT à l’horizon 2020. Synonyme de Neo-Performance, sa technologie Plug-in Hybrid développe 400 ch (équivalent thermique) pour seulement 49g de CO2 émis par kilomètre. Son châssis optimisé par les équipes de PEUGEOT Sport dispose de 4 roues motrices, pour un plaisir de conduite pur. Dérivé de la berline radicale PEUGEOT 508, son style extérieur est aiguisé et athlétique et son habitacle, sportif et élégant.

La nouvelle PEUGEOT 208, a reçu le 2ème Prix dans la catégorie des meilleures Voitures de Série. La Lionne a réuni 38% des suffrages à l’issue d’une lutte acharnée, après avoir longtemps dominé sa catégorie. Son style irrésistible et sa technologie, illustrée par le PEUGEOT i-Cockpit® 3D présenté en 1ère mondiale (combiné digital 3D tête haute, écran tactile souligné de touches piano et volant compact) ont conquis le public. La nouvelle PEUGEOT 208 disposera dès son lancement de trois

motorisations : 100% électrique, essence ou diesel.