Une séance de travail s’est tenue lundi 18 courant entre le ministre auprès du chef du gouvernement, chargé des Relations avec les Instances constitutionnelles et la Société civile et des Droits de l’Homme, Mohamed Fadhel Mahfoudh, et les représentants des instances constitutionnelles indépendantes.

A l’ordre du jour: examen des moyens de renforcer les mécanismes de coordination entre les services de la présidence du gouvernement et lesdites instances.

La séance s’est déroulée en présence des responsables du bureau du Conseil de l’Europe à Tunis, de la Commission de Venise, et de la Délégation de l’UE à Tunis.