Le projet de l’art de vivre ensemble”, lancé depuis juin 2023, et exécuté par l’association ”Amid Vision”, vient d’être clôturé au complexe de la jeunesse de la cité El Hana, à Sidi Bouzid.

Ce projet est destiné essentiellement aux associations féminines, aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’aux représentants des différentes directions régionales et les étudiants.

Financé par l’ambassade de France en Tunisie, le projet vise à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap et des femmes, en particulier dans les zones rurales.

Dans le cadre dudit proejt, ont été mis en oeuvre des sessions de formation et des ateliers de discussion sur la discrimination dont souffrent les personnes en situation de handicap et les femmes, surtout dans le milieu rural dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, a souligné à l’Agence TAP, le formateur dans le domaine des droits de l’homme et l’expert en inclusion, Imed Torchi.

Ces sessions de formation sont destinées à la formation des acteurs de la société civile et des représentants des associations actives dans ce domaine, ainsi qu’à la promotion des droits de l’homme et l’organisation des campagnes de sensibilisation.

Selon la même source, un réseau composé de représentants de la société civile, des directions régionales et de militants des droits de l’homme, serait formé et annoncé, mercredi, et qui prendrait en charge la défense des personnes handicapées.