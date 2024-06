Des associations locales ont signé une convention de collaboration autour de “La Route Culinaire de Tunisie”, un projet de promotion du tourisme durable, mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec l’appui de la coopération allemande “GIZ Tunisie”, dans l’objectif de mettre en valeur et d’introduire l’art culinaire tunisien de chaque région, dans les pratiques touristiques.

Des mini-routes touristiques ont été créées, à cet effet, entre les associations “Tunisie l’Olivier Sfax”, l’Association de continuité des générations” ACG Sfax”, la DMO Djerba, La Ruche Tozeur et l’Association de sauvegarde des Ksour et du patrimoine de Beni Khedech.

“Ce réseau permettra de mettre en commun les compétences, les ressources et les expertises de chaque association membre et de consolider la mise en réseau des acteurs des mini-routes”, a indiqué la GIZ, dans un communiqué.

La finalité est de promouvoir cette Route Culinaire à travers la mise en valeur des produits phares de chaque région, inclure de nouveaux opérateurs et de nouvelles mini-routes culinaires qui se basent sur les pratiques durables et les plus célèbres produits locaux d’une région et créer des synergies entre les opérateurs de la route et les tours opérateurs et agences de voyages.

Lancée en 2022, “La Route Culinaire de Tunisie” est une nouvelle approche touristique durable qui propose aux voyageurs de découvrir le patrimoine culinaire de la Tunisie.

Elle a permis de promouvoir, jusqu’à présent, six produits phares de six régions tunisiennes: les Fromages du Nord-Ouest, la Harissa du Cap-Bon, les Vins du Nord, les Olives du Centre et du Dahar, les Dattes du Sud-Ouest, et la Poulpe de Kerkennah.

Son objectif est d’encourager un tourisme culinaire créatif et d’inclure dans l’industrie touristique tunisienne une approche de tourisme qui soit à la fois respectueuse de l’environnement, socialement inclusive et économiquement bénéfique pour les communautés locales.

Pour rappel, “La Route Culinaire de Tunisie” s’inscrit dans le cadre du programme “Promotion du Tourisme Durable”, mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ Tunisie et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et l’Union européenne en Tunisie dans le cadre de son programme “Tounes Wijhetouna” (Tunisie notre Destination).