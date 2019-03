Youssef Chahed, le chef du gouvernement tunisien, s’est entretenu, dans la soirée de jeudi 14 mars à Dar Dhiafa, avec la présidente de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale française, Marielle de Sarnez.

“J’effectue une visite parlementaire de trois jours en Tunisie au cours de laquelle je rencontrerai plusieurs responsables et rendrai visite à plusieurs institutions économiques performantes”, a déclaré la députée française au terme de l’entretien avec Chahed.

Elle a également souligné le niveau des relations entre la Tunisie et la France dans divers domaines, notant que la Tunisie “a beaucoup progressé dans la consolidation de la démocratie et obtenu des résultats significatifs depuis huit ans.

“Il est vrai que le chemin est encore long, mais ce qui a été accompli jusqu’à présent est important”, a-t-elle ajouté.

Elle a réaffirmé d’autre part “la détermination de la France à poursuivre son soutien à la Tunisie et à appuyer ses efforts pour plus de stabilité, de développement et de progrès”.