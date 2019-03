Après Jendouba et Béja en début de semaine, le Fonds TASDIR+ est parti le jeudi 14 mars 2019 à la rencontre des entreprises de la région de Bizerte ou il a rencontré plus d’une soixantaine d’opérateurs intéressés par l’exportation et souhaitant accéder à de nouveaux marchés étrangers avec l’apport du Programme.

Le constat étant que moins de 4% des 350 entreprises tunisiennes qui bénéficient actuellement de l’apport de TASDIR+ pour l’accès à de nouveaux marchés étrangers sont localisées à Bizerte, les responsables du programme ont lancé l’opération coup de poing pour l’export dédié aux entreprises de la région du Nord en collaboration avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Nord-Est.

Le programme consiste à identifier le potentiel réel de la région de Bizerte en se référant sur les entreprises exportatrices de la région mais pas seulement. Il s’agit également de poser le doigt sur les entreprises peu exportatrices ou n’ayant jamais réalisé une opération d’exportation, sur les jeunes entreprises débutantes ou anciennes et confirmées, sur différents secteurs d’activités traditionnellement exportatrices ou de nouvelles activités innovantes y compris dans les services.

Le but étant de donner des ailes aux entreprises confiantes en leurs potentiels et leurs produits ou services. Il s’agit également de donner confiance à des activités porteuses en minimisant au mieux les risques d’échec sur les marchés étrangers pour le potentiel n’ayant pas d’expérience sur les marchés internationaux. Le Fonds partage les risques avec eux et supporte par ailleurs 50% des coûts d’approche que proposeraient les entreprises dans leurs business plans exports présentés au programme.

Mr Riadh BEZZARGA directeur coordinateur du Fonds TASDIR+ et Mr Faouzi BEN AISSA Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Bizerte ont informé les entreprises présentes à la matinée d’information que TASDIR+ appui par ailleurs les filières qui souhaiteraient se positionner durablement sur des marchés cibles. Des actions pourraient être montées avec la CCI Bizerte par exemple pour l’ouverture de plateformes logistiques à l’étranger pour l’écoulement des produits de la mer de la région fortement prisés hors de nos frontières. L’appui aux filières constitue le produit phare de TASDIR+.

A la fin de la conférence, Mrs Riadh BEZZARGA et Faouzi BEN AISSA ont convenus de faire le suivi avec les entreprises présentes pour leur adhésion au programme en présentant communément toutes les facilités techniques nécessaires. Des pistes sont également exploitables pour identifier de nouvelles activités à potentiel de la région pour différents secteurs non traditionnels à l’export tels le tourisme nautique et alternatif, l’artisanat moyenne gamme et haut de gamme de la région, les nouvelles technologies et la communication.

Le Fonds TASDIR+ a montré sa disposition à consacrer beaucoup d’efforts pour la région afin d’augmenter la part des entreprises adhérentes à son programme qu’il souhaiterait doubler en 2 ans. Le potentiel réel de la région le permettant bien.

Le Fonds TASDIR+ dispose d’une enveloppe globale de 15 millions d’euros pour l’accompagnement des entreprises sur les marchés internationaux. Riadh BEZZARGADirecteur Coordinateur du Fonds TASDIR+