Une nouvelle stratégie de gouvernance des eaux d’irrigation a été présentée, mercredi 13 mars, lors d’une réunion tenue au siège du gouvernorat de Nabeul, présidée par le secrétaire d’Etat aux Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdallah Rabhi.

Cette stratégie concerne les gouvernorats de Béja, Bizerte, le Grand Tunis et Nabeul.

Un accord a été signé à cette occasion, entre le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche de Nabeul. Il comporte un engagement de l’administration et de la profession d’exécuter les différents axes de la stratégie.

Cité par l’agence TAP, Rabhi a déclaré que le démarrage de l’exécution de cette stratégie est prévu pour cette année 2019, et que celle-ci ciblera l’approvisionnement des agriculteurs sur la base de quotas variables et suffisants en eaux d’irrigation, fixés selon les années de sécheresse, pluvieuses et normales.

Elle s’étalera sur une période de 7 ans, étant donné que des études ont montré que le cycle des pluies dans ces gouvernorats se répartit entre 3 années de sécheresse, deux années pluvieuses et deux années normales.