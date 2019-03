Une conférence nationale sur la formation professionnelle privée sera bientôt organisée, indique un communiqué publié mercredi 13 mars par le ministère de la formation professionnelle et de l’Emploi.

Lors d’une réunion tenue mardi 12 courant entre la ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saïda Ounissi, et le président de la CONECT, Tarek Cherif, il a été convenu d’élaborer un plan d’action commun en matière de formation professionnelle, d’emploi et d’initiative privée, de renforcer le partenariat avec le Centre national de la formation continue et de la promotion professionnelle et d’identifier les besoins des entreprises économiques relevant de la CONECT en formation afin de garantir des postes d’emploi stables.

Ounissi a souligné la nécessité de renforcer le partenariat public-privé dans le domaine de la formation professionnelle et de l’initiative privée de manière à répondre aux attentes des jeunes et aux besoins du marché de l’emploi.