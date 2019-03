L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, lors d’une plénière tenue mardi après-midi (12 mars), un projet de loi portant approbation du contrat de prêt conclu entre la Tunisie et l’Institut allemand de crédit pour la reconstruction (KFW) pour le financement du programme d’appui aux réformes dans les secteurs bancaire et financier.

Le crédit, d’un montant de 100 millions d’euros, sera remboursé sur une période de 15 ans dont 5 ans de grâce, avec un taux d’intérêt de 2,2%.

Il sera consacré au financement de la première phase du programme d’appui aux réformes dans le secteur bancaire et financier, dont le coût est estimé à 300 millions d’euros répartis en 3 tranches égales (2018-2019-2020).

Ce crédit vise à appuyer le programme des réformes dans les secteurs bancaire et financier, piloté par le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale et à rétablir les équilibres des finances publiques.

Il a aussi pour objectifs de dynamiser l’activité du marché financier, de faciliter l’accès des PME aux sources de financement et de développer le climat des affaires.