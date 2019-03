Le chef de gouvernement, Youssef Chahed, a inauguré, samedi 9 mars 2019, à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, une exposition nationale illustrant les réussites réalisées par la femme tunisienne. Il a, à cette occasion, honoré des femmes syndicalistes, militantes et activistes de la société civile ainsi qu’à plusieurs hauts cadres ministériels féminins, en reconnaissance des efforts qu’elles ont déployés dans divers domaines.

Dans une déclaration faite aux médias, Chahed a indiqué que “la bataille continue jusqu’à ce que les femmes tunisiennes obtiennent la totalité de leurs droits, à tous les niveaux”, appelant toutes les parties concernées à la mise en application des lois en faveur des femmes”.

Il a ajouté que tout le monde est appelé, aujourd’hui, à garantir un meilleur avenir pour la femme tunisienne, qui constitue une réelle fierté pour le pays, ayant démontré son mérite dans les divers secteurs où elle exerce, selon lui.

Chahed exhorte les intervenants de la société civile à collaborer avec le gouvernement pour une application effective des lois relatives aux femmes, à l’instar de la démarche adoptée vis-à-vis de la loi contre le racisme et la loi contre la violence à l’égard des femmes.

Par ailleurs, Chahed a appelé les femmes rurales à adhérer, le plus tôt possible, au service “Ahmini” (Protège-moi), qui a démarré samedi, et qui leur permet d’adhérer au système de sécurité sociale, notant que les ministères de la Femme, de l’Agriculture et des Affaires sociales, mèneront, à cet égard, une vaste campagne de sensibilisation afin d’encourager ces femmes à adhérer à la CNSS via l’envoi d’un SMS.

Cette exposition, qui s’étale sur trois jours, fera lumière, sur les travaux des femmes tunisiennes dans leurs domaines d’activités respectifs, dont les forces armées, la garde nationale, les services douaniers, les établissements pénitentiaires, la littérature, la poésie, la peinture, le sport, la santé et, la recherche scientifique.

A noter que le dispositif protocolaire réservé à l’accueil du chef du gouvernement à cette occasion a été assuré par des femmes exerçant dans les divers corps sécuritaires.