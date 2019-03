Près de 300 plasticiens participent avec plus de 450 oeuvres à la 8ème édition du Mois National des Arts plastiques ouverte aujourd’hui, 8 Mars, au Palais Kheireddine, à la Medina de Tunis. Organisé par l’Union des artistes plasticiens tunisiens (UAPT) qui célèbre son cinquantenaire, l’événement se poursuit jusqu’au 9 avril prochain. Coïncidant avec la célébration de la journée internationale des femmes, l’ouverture a été marquée par un hommage rendu à Faouzia Hichri, Zouhour Chaabouni et Amel Bouslama, trois plasticiennes qui se sont distinguées dans leur parcours artistique.

Le secrétaire général de l’Union des artistes plasticiens tunisiens, Wissem Gharssallah, a souligné les efforts déployés en vue de faire réussir cette aventure haute en couleur. Dans une déclaration à l’agence tap, il a indiqué qu’une conférence sur le thème “L’art contemporain, la question du musée” se tiendra les 23 et 24 mars à Hammamet et réunira près de 24 chercheurs spécialisés dans les différentes expressions plastiques.

Il a, par ailleurs, annoncé la signature d’une convention de coopération et de partenariat entre l’Union des Artistes plasticiens Tunisiens et l’Organisme Tunisien des droits d’auteurs et des Droits Voisins (OTDAV), en vue de garantir une meilleure protection des droits des artistes plasticiens et la promotion de leurs créations.

Lors de la journée d’inauguration, peintres, sculpteurs et photographes se sont retroussés les manches pour offrir un voyage des plus exaltants. Environ 150 oeuvres se sont défilées dans les couloirs du palais offrant jusqu’au 20 mars un spectacle digne de l’art contemporain. A partir du 22 mars et jusqu’au 9 avril, le palais Kheireddine accueillera une deuxième collection d’arts plastiques avec la participation de plus de 150 plasticiens.

Plusieurs créateurs et critiques ayant contribué à l’enrichissement des annales des arts plastiques seront à l’honneur.

Outre le palais Kheireddine, deux expositions auront lieu, du 15 mars au 9 avril, à la Galerie Yahia, au Palmarium, et à la maison de la Culture Maghrébine Ibn-Khaldoun qui accueilleront chacune 40 artistes plasticiens. La galerie des Arts Ben Arous accueillera, de son côté, 40 plasticiens qui exposeront du 28 mars au 9 avril.

Le mois national des arts plastiques sera clôturé par l’organisation de la semaine du cinéma à travers la projection à la maison de la culture maghrébine Ibn Khaldoun de cinq films de Naceur Khemir, homme de cinéma et plasticien à la base.