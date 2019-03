Le Conseil de Surveillance d’AMEN BANK qui s’est réuni le 7 février 2019 a désigné M. Rached Fourati en qualité de Président du Conseil.

Monsieur Rached Fourati prend ainsi le relais de feu Rachid Ben Yedder, le doyen des Banquiers Tunisiens, qui a tenu les rênes d’AMEN BANK depuis novembre 1971 et qui, grâce à son expérience, sa clairvoyance, sa rigueur déontologique et sa grande culture financière, a su placer la Banque sur la bonne orbite.

Nul doute que M. Rached Fourati, dont la compétence, l’intégrité et le savoir-faire ne sont plus à démontrer, ne manquera pas de poursuivre sur la même voie tracée par son illustre prédécesseur.

Rached Fourati, qui assurait depuis 2013 la Vice-présidence du Conseil de Surveillance d’AMEN BANK, est également Président du Cabinet d’études FIDAL TUNISIE. Il est le fondateur du Cabinet KPMG TUNISIE – Audit et conseil et est détenteur de la Licence es-Sciences Economiques et du DES en Sciences Economiques de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris, du diplôme de l’Economics Institute (Colorado – USA) et du Diplôme d’Expertise Comptable de l’Etat Français.