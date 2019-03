Le Tunindex termine la séance de vendredi en baisse, affichant une perte de 0,52% à 7 079,39 points, avec un volume de 5,032 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

La SFBT a été le titre le plus actif et s’est échangé dans un volume de 0,774 MD, clôturant la séance sur un repli de 0,32% à 24,31 D.

Dans le vert, la BTE a chapeauté le palmarès des hausses, le titre a gagné 5,98% à 10,80 D, suivi par ELECTROSTAR qui a signé une nouvelle hausse de 4,28% à 1,46 D.

NEW BODY LINE a vu son cours progresser de 3,72% à 5,29 D, tout comme les titres SPIDIT et STB qui ont grimpé respectivement de 2,98% et 2,52% à 11.39 D et 3,65 TND

A la baisse, PGH s’est échangé à 12,95 D, soit un décroissement de 4,63%, suivi par CEREALIS et MONOPRIX qui se sont repliés respectivement de 3% et 2,92% à 4,85 D et 6,64 D.

ATB et ATTIJARI LEASING ont fini dans le rouge, en reculant respectivement de 2,86% et 2,75% à 3,73 D et 14,10 D.