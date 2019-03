Environ 15 entreprises tunisiennes opérant dans les différentes branches des industries mécaniques et électriques (IME) participent au salon mondial de la sous-traitance industrielle “MIDEST” qui se tiendra du 5 au 8 mars 2019 au Parc des expositions Eurexpo à Lyon (France) , selon un communiqué du CEPEX.

La participation tunisienne conduite par le CEPEX, vise à nouer des contacts prometteurs et des relations d’affaires avec les donneurs d’ordres français et européens.

“MIDEST” est une plate-forme mondiale de référencement et d’échanges entre donneurs d’ordres et sous-traitants, fabricants, équipementiers et assembleurs et les fournisseurs de solutions en transformation des métaux, plasturgie, électronique, microtechniques et services à l’industrie

” La participation de la Tunisie à ce salon, qui dure depuis sa création dans les années 70, a permis de mettre en valeur une offre tunisienne riche et variée dans les domaines de la fonderie, la forge, la mise en forme des métaux, le traitement des matériaux, l’usinage de machines spécialisées, le caoutchouc, l’informatique industrielle, le plastique et composites, l’environnement et l’électronique ” a encore indiqué le CEPEX.