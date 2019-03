Une foire des produits de la femme rurale au gouvernorat de Ben Arous sera organisée du 10 au 16 mars au centre de formation de la jeune fille rurale dans la région de Chebedda.

Les produits qui seront exposés et destinés à la vente sont des produits de terroir valorisés, transformés et fabriqués par des femmes agricultrices de la région. Il s’agit notamment des dérivés du blé, des huiles, de l’apiculture, des épices et des plantes médicinales, a indiqué le commissaire régional de la femme et de la famille à Ben Arous Abdelmonem Ouertani.

L’organisation de cette foire s’inscrit dans le cadre de la célébration en Tunisie de la journée internationale des femmes le 8 mars, a-t-il ajouté.