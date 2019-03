L’Association des Jeunes Experts Comptables de Tunisie “AJECT” a appelé les autorités compétentes à accélérer la mise en place d’une structure adéquate au sein du Centre national du Registre des entreprises, par la désignation de son Représentant légal, de ses membres du Conseil de l’établissement ainsi que de ses structures et responsables opérationnels.

Dans un communiqué publié, jeudi, l’AJECT évoque ” les difficultés pratiques rencontrées suite à la mise en place du Registre National des Entreprises”RNE” “, rappelant que les experts comptables ” ont dénoncé la détérioration de la qualité des services administratifs et les obstacles rencontrées par les entreprises et les professionnels ce qui constitue un réel frein à l’investissement et pourrait dégrader le classement de la Tunisie par les instances internationales “.

Et de rappeler que la durée nécessaire pour la création d’une société est passée d’une moyenne de 15 jours en 2018 à plus d’un mois actuellement. ” Ce retard est dû essentiellement au retard dans la désignation d’un conseil d’administration, d’un directeur général et d’une structure administrative adéquate pour la gestion du RNE, outre le manque de moyens matériels et humains pour le traitement des dossiers se rapportant aux opérations d’investissement des sociétés (créations, extensions, transformations) au niveau du Registre National des Entreprises réduisant les prestations actuelles fournies en front à une demi-journée”, précise la même source.

L’association a appelé, dans ce cadre, à doter les institutions concernées par les opérations d’investissement et principalement l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation APII et le Registre Central des Entreprises des moyens humains, matériels et logistiques nécessaires, adéquats et suffisants pour accomplir les prestations de façon efficace et efficients et conformément aux objectifs arrêtés (Système d’information et applicatifs informatiques, Matériel informatique, Locaux bien équipés et disposés, Horaires de travail en double séance, …).

Il s’agit également de clarifier et de simplifier toutes les procédures administratives, outre La mise en place d’un plan d’action urgent pour le sauvetage et la mise à niveau des administrations publiques traitant avec les entreprises, les investisseurs et les professionnels pour la facilitation des opérations d’investissement.

L’association a enfin recommandé la mise en place d’un plan d’action urgent pour le sauvetage et la mise à niveau des administrations publiques traitant avec les entreprises, les investisseurs et les professionnels pour la facilitation des opérations d’investissement.