Une nouvelle unité de textile de “Benetton Tunisie” est entrée en production à Tozeur employant 150 ouvriers, selon le nouveau directeur général de la marque italienne,” Benetton Tunisie”, Flavio Simonetti, dont les propos sont rapportés jeudi dans un communiqué du ministère de l’industrie et des petites et moyennes entreprises.

” Benetton ” vise à renforcer son image et sa position sur le marché tunisien en créant de nouveaux emplois a-t-il encore dit lors d’une lors d’une rencontre mercredi avec le ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises Slim Feriani.

“Beneton Tunisie” figure en tête de liste des sociétés totalement exportatrices dans le secteur du textile et de l’habillement(TH) au niveau du chiffre d’affaire.

Sa capacité de production peut atteindre, environ 24 millions pièces par an sur un total de 70 millions pièces produites dans le monde, d’après la même source. La marque italienne ” Benetton ” s’est installée sur le marché tunisien depuis 2005 .Elle emploie à travers ses unités de production implantées au Sahel et Gafsa (23 unités) et Kasserine(25 unités) environ 10 mille personnes, d’après le ministère.

Le secteur du textile/habillement, est l’un des secteurs industriels les plus prometteurs, lequel compte environ 1 600 sociétés employant 160 mille personnes, a affirmé le ministre, soulignant la contribution de ce secteur à la réalisation des équilibres économiques et sociaux dans le pays.

Le programme de relance du secteur TH pour la période 2019-2023, a abouti à la signature d’une “charte sectorielle” entre le gouvernement, l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat(UTICA) et la fédération tunisienne du textile et de l’habillement.