Le Village de l’Innovation est la nouvelle activité qui est venue s’ajouter aux événements parallèles traditionnels du MEDIBAT.

En effet, le Village de l’Innovation a été organisé dans l’après-midi du 6 mars par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en partenariat avec l’Agence de coopération allemande “GIZ“. Il a réuni des experts du secteur et de chercheurs dans plusieurs institutions spécialisées dans le domaine du bâtiment et autres activités connexes.

Ce village marque le renouveau dans le secteur du bâtiment. Le Comité d’organisation de MEDIBAT 2019 ambitionne, à travers la création de ce Village de l’Innovation, de répondre aux besoins du secteur et des participants intéressés en matière d’encouragement de l’innovation et de l’invention.

Animés par Samia Charfi Kaddour, directrice générale de la recherche scientifique au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les débats ont porté sur des thèmes d’actualité comme la gestion durable et locale de l’eau et l’efficacité énergétique et thermique du bâtiment assurés par Ahmed Gharbi, représentant du Centre de recherche et des technologies des eaux à la technopôle de Borj Cedria.

Ce village consiste en un espace-atelier consacré aux projets et aux idées innovantes. Ces ateliers de l’innovation ont été meublés par des séances de communication et de discussion des nouvelles idées entre les porteurs des projets innovants et les acteurs du secteur du bâtiment et des autres parties prenantes comme les chercheurs, les investisseurs, les financiers et les experts.

T.B.