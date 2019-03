La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax tient sa 15ème édition du Salon Méditerranéen du Bâtiment « MEDIBAT 2019 » du 6 au 9 Mars 2019.

Beaucoup d’indices indiquent que cette nouvelle session sera exceptionnelle sur tous les plans, à savoir 179 hautes personnalités ayant confirmé leur venue de 30 pays des quatre coins du monde, 350 exposants, 50.000 visiteurs attendus, 6 forums et autres activités parallèles grandioses, comme la création pour la première fois d’un village de l’innovation, augurent d’une session remarquable.

L’on s’attend, ainsi, à ce que le rendez-vous économique biennal d’envergure internationale offrira un éventail de choix et d’opportunités aux professionnels et aux experts Tunisiens et étrangers. Outre la promotion des dernières innovations et la dynamisation des opportunités de rencontre et de partenariat entre les parties prenantes du secteur du bâtiment et des services annexes, MEDIBAT2019 sera également porteur de joint-ventures pour les institutions de bâtiment et de travaux publics. La liste des pays participant à MEDIBAT 2019 en tant qu’exposants, visiteurs ou délégations officielles comprend la Chine, la Turquie, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Algérie, l’Egypte, les EAU, l’Arabie Saoudite, la République Tchèque, le Canada, le Pakistan, le Gabon, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Mali, le Niger, la RDC, le Togo, la République centrafricaine, le Sénégal, le Nigeria, Qatar, la Belgique, le Bénin, l’Indonésie, la Mauritanie, la Jordanie et la Libye.

Présence massive des hautes personnalités

MEDIBAT 2019 sera marqué par une présence massive de hautes personnalités Tunisiennes et étrangères.

Ainsi, Noureddine Selmi, ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, présidera l’inauguration du Salon, en présence de Habib Dabbabi et Samir Bachouel, respectivement secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie chargé des PME, et secrétaire d’Etat auprès du ministre du Commerce chargé du commerce extérieur.

De son côté, Hatem Ferjani, le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la Diplomatie économique, présidera l’ouverture du Forum Economique, prévu le 8 courant.

Des ministres et hautes personnalités de pays africains feront leur déplacement à Sfax à la tête de délégations.

Il s’agit notamment du ministre d’Etat de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Logement du Gabon, Régis Immongault, du ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme au Mali, Mohamed Moustapha SIDIBE, du conseiller principal au cabinet du Premier ministre du Niger, Zarami Abbakiari, et du secrétaire général du ministère de l’Habitat et du Développement urbain du Cameroun, Hamadou Sardaouna.

Quant aux délégations du Canada, de l’Indonésie et de la République Tchèque, elles seront présidées par les ambassadeurs de leurs pays accrédités en Tunisie.

MEDIBAT 2019 connaîtra également une présence arabe remarquable. La liste des personnalités arabes qui ont confirmé leur participation comprend 51 personnes entre hommes d’affaires et chefs d’institutions. Elles représentent la Mauritanie, l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Qatar, les Emirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite.

En plus des personnalités arabes, d’autres nationalités seront présentes à MEDIBAT 2019 comme les larges délégations de la Chine et de la Turquie.

Les organisations internationales de la partie

Outre les décideurs, les hautes personnalités et les grands professionnels du secteur du bâtiment et des services annexes, MEDIBAT 2019 verra la présence de prestigieuses organisations dont la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF), qui tiendra son bureau en Tunisie à l’occasion du Salon. CPCCAF sera présente à MEDIBAT 2019 avec une large délégation composée de 9 membres.

La délégation de la CPCCAF sera conduite par son président actuel, Mounir Mouakher, qui sera accompagné de la directrice des manifestations et des relations internationales, des présidents des chambres du Sénégal, de la Mauritanie et de l’Afrique Centrale ainsi que du Commissaire de la Conférence en France.

D’autres organisations internationales seront présentes à MEDIBAT. Il s’agit de la CEDEAO, (Communauté Economique Des Etats d’Afrique de l’Ouest), de l’UEMOA, (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) et de la FAFA (Fédération des Architectes Francophones d’Afrique).

Evénements grandioses à l’occasion du MEDIBAT

En plus du bureau du CPCCAF, qui se tiendra à l’occasion du MEDIBAT, d’autres événements grandioses seront organisés à l’occasion du 15ème Salon Méditerranéen du Bâtiment. Il s’agit d’une réunion de l’Ordre des Architectes Tunisiens (OAT) qui regroupera pas moins de 300 architectes de toutes les régions du pays.

Un intérêt particulier porté à l’exposition

L’exposition est la composante essentielle du Salon. Tout le monde trouvera son compte à MEDIBAT. Si les exposants vont bénéficier d’un visitorat ciblé et qualifié, les visiteurs profiteront, de leur côté, d’un accompagnement complet et fructueux. Ceci explique l’intérêt particulier porté à l’exposition. La réservation rapide de la totalité des Stands conjuguée à l’engouement de la Chine et de la République Tchèque pour réserver deux pavillons entiers témoignent le rayonnement et la notoriété du Salon dans le continent Africain et les pays du Bassin Méditerranéen.

Un éventail d’activités parallèles

Cette 15ème Session du Salon Méditerranéen du Bâtiment présentera un éventail d’activités parallèles de grande envergure. En plus des 6 forums, le programme officiel du MEDIBAT comprend d’autres activités comme la création pour la première fois d’un Village de l’innovation.

Le Forum de l’Entreprenariat : « Innover, passer à l’action et accomplir » (6 mars)

Le slogan du Forum de l’Entreprenariat de MEDIBAT 2019 traduit parfaitement l’orientation des organisateurs du Salon et des dirigeants du Centre d’Affaires de Sfax (partenaire) en matière de développement de l’économie nationale à travers l’incitation des jeunes à créer les projets et à fournir des opportunités d’emploi.

Les travaux de ce forum se dérouleront sur cinq sessions. Le principal leitmotiv de cette répartition est une recherche approfondie des moyens et des mécanismes de financement des projets et de la formation et de l’encadrement des promoteurs dans le secteur du bâtiment.

Le programme du forum comprend également une présentation d’expériences réussies (success-story) d’un nombre d’institutions opérant dans le secteur. Des workshops à motifs multiples, y compris un atelier du partenariat, seront aussi au menu du forum de l’entreprenariat de MEDIBAT 2019.

Le Village de l’Innovation (6 mars)

Organisée en étroite collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et en partenariat avec l’Agence de coopération Allemande GIZ, cette nouvelle activité qui vient s’ajouter aux événements parallèles à l’exposition dans MEDIBAT 2019, vise à chercher et à valoriser les signes du renouveau dans le secteur du bâtiment. Le comité d’organisation de MEDIBAT 2019 ambitionne, à travers la création de ce Village de l’Innovation de répondre aux besoins du secteur et des participants intéressés en matière d’encouragement de l’innovation et de l’invention. Ce village consiste en un espace atelier consacré aux projets et aux idées innovantes. Ces ateliers de l’innovation seront meublés par des séances de communication et de discussion des nouvelles idées entre les porteurs des projets innovants et les acteurs du secteur du bâtiment et des autres parties prenantes comme les chercheurs, les investisseurs, les financiers et les experts. Les débats vont s’articuler sur des thèmes d’actualité comme la gestion durable et locale de l’eau et l’efficacité énergétique et thermique du Bâtiment ainsi que sur la maison du futur,la smart house, les matériaux écologiques et l’éco-construction. Le programme comprend une série d’interventions qui seront présentées par une poignée d’experts du secteur et de chercheurs dans plusieurs institutions spécialisées et dans des structures de recherche tels que les Technopoles de Borj Cedria et de Sfax, l’ENIT, l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie et des ISET de Kasr Helal et de Radès.

Le Forum Scientifique (7 mars)

Le Forum Scientifique est organisé en partenariat avec l’Ordre des Architectes de Tunisie (OAT), l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Sfax (ENIS), l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques (ISET) de Sfax, l’Ecole Nationale de l’Architecture et de l’Urbanisme (ENAU), l’Agence Nationale de la Formation Professionnelle et le Centre Sectoriel de Formation en Electronique de Sakiet Ezzit.

L’objectif de ce forum est d’apporter des éclairages sur les dernières innovations et résultats des études et des recherches technologiques dans le secteur du Bâtiment et des travaux publics. Le Forum scientifique de MEDIBAT 2019 sera axé sur le thème du bâtiment durable et ses mécanismes de finition aussi bien dans les bâtiments que dans les villes. Il réunira une pléiade de chercheurs tunisiens et étrangers, qui viendront présenter la construction durable sous ses différents aspects, des normes internationales jusqu’à la rénovation et la recréation des structures durables en passant par le recyclage des déchets et l’installation des divers systèmes électroniques tels que l’Internet, les alarmes, les exigences sanitaires, la climatisation, etc.

Le Forum Economique (8 mars)

Organisé en partenariat avec l’Agence de coopération Allemande GIZ, ce forum, sera présidé par le Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la Diplomatie économique, Hatem Ferjani, et drainera un grand public d’auditeurs et de décideurs de plusieurs pays Africains.

Ce grand moment du Salon s’articulera autour d’un thème d’actualité : «Le renforcement du Partenariat Public Privé (P.P.P) dans le secteur du bâtiment et de l’infrastructure » et sera marqué par la présentation d’une série de projets de construction et d’infrastructure en Afrique subsaharienne. Ces projets concernent le Gabon, le Togo, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Sénégal, la RD Congo, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie et les différents pays de la CEDEAO.

Le forum présentera plusieurs projets prêts à être mis en œuvre. L’on s’attend à ce que la présentation de ces projets par les décideurs des pays susmentionnés offrira un éventail d’opportunités aux institutions de bâtiment et de travaux publics pour conclure d’éventuelles joint-ventures pendant le déroulement du Salon.

Deux Journées pays (7 et 8 mars)

Deux journées pays seront au menu de MEDIBAT 2019. Dédiées respectivement au Togo et à la RD Congo, ces journées serviront de vitrine pour la prospection de nouvelles opportunités d’investissement à l’étranger. La Journée de la RD Congo sera l’occasion pour l’annonce officielle de la création de la Chambre Mixte Tuniso-Congolaise, qui vise à faciliter la tâche des institutions et entreprises des deux pays pour promouvoir les échanges et le partenariat économique entre les deux parties.

Lors de la Journée du Togo, l’on présentera la deuxième édition du Salon Africain du Bâtiment (AFRIBAT) que la CCIS et la CCI du Togo co-organiseront prochainement à Lomé, sachant que la première édition de ce salon avait été organisée au Cameroun au mois de mai dernier.

La clôture des travaux de MEDIBAT2019 aura lieu le samedi 9 mars. Le baisser du rideau de cette 15ème Session du Salon Méditerranéen du Bâtiment sera effectué après l’ouverture des portes du Salon au grand public durant toute la dernière journée (9 mars).