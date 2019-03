Les lampions se sont éteints sur la 25ème édition du Salon international du Tourisme “MIT 2019“, qui s’est tenue du 27 février au 2 mars 2019 au Parc des expositions du Kram.

Pour Afif Kchouk l’organisateur dudit Salon, cette édition a été globalement positive, en ce sens que les exposants sont satisfaits de leur présence, et ce compte tenu des contacts professionnels qu’ils ont eus mais également de la couverture médiatique de Salon. A souligner au passage que MAP a déboursé pas moins de 100.000 dinars de communications pour ce Salon.

Le secrétaire général de l’Union nationale de l’industrie hôtelière (UNIH) nous indiqué, pour sa part, qu’au cours de cette manifestation, cette organisation a réussi à amener dans son escarcelle 4 nouveaux adhérents.

De même certains exposants nous ont affirmé avoir conclu de très bonnes affaires (commandes de matériel, conclusion de marché…).

M. Kchouk nous également fait part de la notoriété du secteur touristique à travers cette manifestation. Cependant, il regrette que le grand public ne soit pas venu nombreux comme lors des précédentes éditions.

A noter que le Salon a réuni environ 15 exposants, et qui a montré que la formule “5 en 1“ a bien fonctionné.

Il a aussi rappelé que le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, a passé plus de 4 heures au Salon, ce qui montre si besoin est de la volonté politique pour renforcer davantage le secteur.

Afif Kchouk n’a pas manqué de de relever la participation à cette 25ème édition du MIT de trois gouvernorats, à savoir Kébili, Kasserine et Siliana, ainsi que de deux pays étrangers, en l’occurrence l’Afrique du Sud et l’Inde ; sachant que d’autres pays comme la France, la Turquie et l’Espagne sont représentés.